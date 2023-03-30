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Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülere "kar" uyarısı

30.03.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" konumundaki Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu geçişini kullanacak sürücülere kar yağışına karşı kış lastiği kullanma uyarısında bulunuldu.

Bölgede dün başlayan kar, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Kara yolları ve polis ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için güzergahta aralıksız görev yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Ali Yılmaz, AA muhabirine, Bolu'da karın 2 gündür aralıklarla zaman zaman da etkisini artırarak devam ettiğini söyledi.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için polis ve Karayolları ekiplerinin bölgede teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu dönemde güzergahı kullanacak sürücülerimizden kış lastiklerini çıkarmamalarını rica ediyoruz. Ayrıca uykusuz ve yorgun araç kullanmamalarını, takip mesafesi kuralına riayet etmelerini rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, emniyet kemeri takmanın önemine işaret ederek, sürücülerin bu konuda hassasiyet göstermesini istedi.

Ramazanda yolculuk yapılmasına da değinen Yılmaz, "Ramazan nedeniyle hem uykusuzluk hem de iftara yakın saatlerde sürücülerde agresiflik görülebiliyor. Ekiplerimiz güzergahta kontrollerine devam ediyor. Tüm yollarda görünür vaziyetteler. Yorgun ve dikkatsiz sürücüler, tespit edildiğinde ekibimiz tarafından en yakın dinlenme tesisine alınıyor ve dinlenmeleri sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, dinlenme tesislerinde bekleyen sürücülere, "uykusuz araç kullanmama", "emniyet kemeri takma" ve "takip mesafesini koruma" gibi konularda bilgilendirme de yapıldığını sözlerine ekledi.

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