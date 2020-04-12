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Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

DÜZCE HABERLERİ  | 12.04.2020 13:23 | Son Güncelleme

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da büyük oranda uyuluyor.

Bolu'da kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.

Bariyerlerle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'ne girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri için uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması tavsiyesinde de bulunuyor.

Bolu il merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyor.

Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde polis ve polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından da kentin işlek cadde ve sokakları gece saatlerinde yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor.

- Düzce

Düzce'de İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları boş kaldı.

Güneşli havaya rağmen vatandaşların büyük bölümünün "evde kal" çağrısına riayet ettiği gözlendi.

Şehir içi ulaşımın ana arterleri olan cadde, bulvar ve sokaklardaki araç yoğunluğunda ise ciddi oranda düşüş yaşandı.

Kentte şehirler arası ulaşımda öneme sahip Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Bolu Dağı Düzce kesimindeki araç geçişlerinde azalma meydana geldi.

- Karabük

Karabük'te insanların büyük bölümü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı. Kentte hareketliliğin fazla olduğu caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesi ve Kent Meydanı boş kaldı.

Güvenlik, zabıta ve polis ekipleri kent genelindeki devriye görevini ve denetimlerini devam ettiriyor.

- Bartın

Bartın'da vatandaşların "evde kal" çağrısına uyması sonucu işlek caddeler ile meydanlar boş kaldı.

Kentin normal zamanda en hareketli noktaları olan Cumhuriyet ve Kemerköprü Meydanı ile Hükümet Caddesi'nde sessizlik hakim.

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Anahtar Kelimeler:
Bartın Düzce "evde kal" Karabük

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