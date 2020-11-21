Bolu, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Bolu’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen caddeler havadan görüntülendi.

Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat 20.00 itibariyle kent sessizliğe büründü. Yasağın başlamasına dakikalar kala vatandaşlar evlerine gidebilmek için yoğun çaba gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 10 sabit nokta, mahalle ve işlek caddelerde 93 personelle uygulama başlattı. Ekipler, kısıtlamaya rağmen araçlarıyla dışarıda olan sürücüleri tek tek durdurarak belge kontrolü yaptı.

Kentin en işlek yerlerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesi’nin kısıtlamanın başlamasıyla birlikte boş kalması havadan görüntülendi.

