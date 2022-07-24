YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama:

Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama:

24.07.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir"

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 130 kişiden 58'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 130 vatandaşın başvurduğu belirtildi.

Hastaneye başvuranların tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ankara'daki hastanede dün hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem'in ailesi ve sevenlerine yeniden başsağlığı temennisinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da içme suyundan etkilenerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildiBolu'da içme suyundan etkilenerek hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Bakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramıBakan Mustafa Varank'tan Erzurum'da vatandaşlara dondurma ikramı
Adana'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 4 kişi yaralandıAdana'da refüjdeki ağaca çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu içme suyu

Bolu Namaz Vakitleri 24 Temmuz Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:36
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:25
Yatsı
22:05
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.