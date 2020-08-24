YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:

BOLU HABERLERİ  | 24.08.2020 14:56 | Son Güncelleme

"Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Bunun için İl Hıfzıssıhha Meclisimiz birtakım tedbirleri yeniden belirledi. Bunlar toplu etkinliklere yönelik olarak aldığımız tedbirler. Bundan sonra denetimler çok daha detaylı olacak"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Ümit, Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen protokol buluşmaları kapsamında, gazetecilerle bir araya geldi.

Kovid-19 ile mücadelede son durum hakkında değerlendirmede bulunan Ümit, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünya genelindeki güçlü ülkelerin, pandemi döneminde hem paniklediğini hem de ciddi darbeler aldığını dile getiren Ümit, "Biz ülke olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan Bilim Kurulu, valiliklerin ciddiyeti ve vatandaşlarımızın konuya ciddi şekilde yaklaşmaları neticesinde güzel bir çalışma örneği gösterdik. İlimizde mart ayından itibaren Valilik öncülüğünde mücadele başlatıldı." diye konuştu.

Ümit, haziran ayının başında normalleşme sürecine girildiğini anımsatarak, "1 Haziran'a kadar Bolu olarak biz çok iyi geldik. İlimizde pozitif vaka oranı temmuzda yüzde 20'lere kadar yükseldi. Ağustos ayında yüzde 18'e çekildi. Haziran ayının öncesine göre önemli bir artış olduğunu hep beraber yaşadık, gördük." ifadelerini kullandı.

Hastanelerde yatan Kovid-19 hastaları hakkında da bilgi veren Ümit, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 140 hastamız hastanede yatıyor. Bunların 90'ı pozitif vaka, 50'si ise şüpheli durumda. Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Bunun için İl Hıfzıssıhha Meclisimiz birtakım tedbirleri yeniden belirledi. Bunlar toplu etkinliklere yönelik aldığımız tedbirler. Bundan sonra denetimler çok daha detaylı olacak. Mesela 2-3 gün önce hastanede yatan hasta sayısı 155 iken bugün 140. İnşallah süreç içerisinde hızla bunu düşürmeyi hedefliyoruz.

Virüs nedeniyle Bolu'da ölüm sayısı 33'e ulaştı. 4 yoğun bakımda bulunan ve 16 entübe hastamız var. 1619 kişi ise evlerinde kontrol altında tutuluyor. Evlerinde kontrol altında tutulan vatandaşlarımızdan yüksek şüphe taşıyanlar olduğu gibi pozitiften negatife dönenler de var."

Ümit, pandemiyle mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ve Mahalle Denetim ekipleri bünyesinde özel ekipler kurduklarını belirterek, tüm tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

Bolu Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:06
Öğle
13:01
İkindi
16:45
Akşam
19:46
Yatsı
21:12

Bolu Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Gümrah Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
"Bolu'nun Pamukkalesi" Akkayalar Travertenleri cazibe merkezi haline geldi
"Bolu'nun Pamukkalesi" Akkayalar Travertenleri cazibe merkezi haline geldi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı
Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda araç yangını uzun araç kuyruklarına neden oldu
Anadolu Otoyolu'nda araç yangını uzun araç kuyruklarına neden oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.