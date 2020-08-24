Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Ümit, Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen protokol buluşmaları kapsamında, gazetecilerle bir araya geldi.

Kovid-19 ile mücadelede son durum hakkında değerlendirmede bulunan Ümit, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünya genelindeki güçlü ülkelerin, pandemi döneminde hem paniklediğini hem de ciddi darbeler aldığını dile getiren Ümit, "Biz ülke olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan Bilim Kurulu, valiliklerin ciddiyeti ve vatandaşlarımızın konuya ciddi şekilde yaklaşmaları neticesinde güzel bir çalışma örneği gösterdik. İlimizde mart ayından itibaren Valilik öncülüğünde mücadele başlatıldı." diye konuştu.

Ümit, haziran ayının başında normalleşme sürecine girildiğini anımsatarak, "1 Haziran'a kadar Bolu olarak biz çok iyi geldik. İlimizde pozitif vaka oranı temmuzda yüzde 20'lere kadar yükseldi. Ağustos ayında yüzde 18'e çekildi. Haziran ayının öncesine göre önemli bir artış olduğunu hep beraber yaşadık, gördük." ifadelerini kullandı.