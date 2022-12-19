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Bolu Valisi Kılıç: Soğuk algınlığı nedeniyle 6 bin öğrenci okula gidemedi

19.12.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Valisi Erkan Kılıç, soğuk algınlığı nedeniyle geçen hafta 6 bin öğrencinin okula gitmediğini belirterek, "Eğitime devam etmeyi düşünüyoruz. Semptom gösteren ya da tedbir almak isteyen çocuklar, maske takabilir" dedi.

Bolu Valisi Kılıç: Soğuk algınlığı nedeniyle 6 bin öğrenci okula gidemedi

Kentte havaların soğumasıyla soğuk algınlığı vakaları artarken, en çok da öğrenciler etkilendi. Kent genelinde 6 bin öğrenci, geçen hafta hastalık nedeniyle okula gitmedi. Okulları tatil edecek vaka sayısına ulaşılmadığını belirten Vali Erkan Kılıç, "Kış sezonuna girdiğimiz için hava değişimi var; havalar soğuyor. Griple alakalı artışlar devamlı beklenen bir şey. İlimizde de artış var ama bu artış da azalışa dönmeye başladı. Öğrencilerden, velilerden sık sık bize okulların tatil edilmesi noktasında talepler geliyor. Bu noktada Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile değerlendirme yaptık. Şu aşamada okulların tatil edilmesinin çok uygun olmadığını, çok ciddi anlamda bir salgının olmadığını, bu konuda beraberce değerlendirme yaptık" dedi.

'TEDBİR İÇİN ÇOCUKLAR MASKE TAKABİLİR'

Vali Kılıç, bazı öğrencilerin de tedbir amaçlı okula gönderilmediğini vurgulayarak, "Griple alakalı biliyorsunuz; geçişi için 1 hafta, 10 gün tatil gerekir. Bu da uzun bir süre. Eğitimi de çok olumsuz etkileyecek bir durum. Bu dönemlerde, bu tip hastalıklar nedeniyle gelmeyen öğrenciler olur. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda bizde 47-48 bin öğrencimiz var. Burada da okula gelmeyen 6 bin civarında bir öğrenci var. Bazılarını veliler tedbir amaçlı göndermiyor, bazılarıysa grip olmuş. Bunun da okulların kapatılmasını, eğitime ara vermeyi gerektirir bir rakam olmadığını düşünüyoruz. Şu noktada daha çok ciddi bir şey yok. Bu dönemlerde devamlı bu tip vakalar olur. Eğitime devam etmeyi düşünüyoruz. Semptom gösteren ya da tedbir almak isteyen çocuklar, maske takabilir" diye konuştu. (DHA)


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