Bolu ve Sakarya'da 45 çift "02.02.2022"de nikah kıydırdı

BOLU/SAKARYA (AA) - Bolu ve Sakarya'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 45 çift, 2 Şubat 2022'de hayatlarını birleştirdi.

Bolu Belediyesi Nikah Müdürlüğüne başvuran 25 çift, "02.02.2022"de nikah kıydırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Özge Erk ve İlker Orak'ın nikah merasimine katıldı.

Nikah öncesi günün önemine değinen Özdemir, "Bolu'da özellikle 25 kişi evlenmek için bugünü tercih etti. Nikah tarihi unutulmasın diye 'özel bir gün seçelim' diye düşündüler." dedi.

Daha sonra şahitlerin huzurunda çiftin nikahını kıyan Özdemir, evlilik cüzdanını Erk'e teslim etti.

Sakarya'da ise Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde belediyelerin nikah müdürlüklerine müracaat eden 20 çift, 2 Şubat 2022'de nikahını kıydırdı.

