Bolu yarıyıl tatilinde doğa ve termal tutkunlarını ağırlıyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parklarının yanı sıra kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'yı bünyesinde barındıran Bolu, yarıyıl tatilinde termal tesisleri ile de hizmet veriyor.

Yarıyıl tatili öncesinde hazırlıkların tamamlandığı doğal güzellikleriyle ünlü, dört mevsim farklı güzelliğe bürünen Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yanı sıra termal tesisler de tatilin ilk gününde misafirlerini ağırlamaya başladı.

Son yıllarda, kaplıca turizminin de yoğun şekilde yapıldığı Bolu merkez ile Seben, Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki tesisler, yarıyıl tatilinde termal turizmi tercih eden tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Doluluk oranları yüzde 90 olan bölgede bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı tesislere gelen tatilciler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının ardından odalarına çıkarak tatillerinin keyfini sürüyor.

Tesislerde yüzme havuzları ile hamam ve sauna gibi yerler kapalı kalırken odalarda bulunan özel havuzlar ile diğer termal imkanlarla hizmet sunuluyor.