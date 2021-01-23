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Bolu yarıyıl tatilinde doğa ve termal tutkunlarını ağırlıyor

23.01.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Bolu yarıyıl tatilinde doğa ve termal tutkunlarını ağırlıyor

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parklarının yanı sıra kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'yı bünyesinde barındıran Bolu, yarıyıl tatilinde termal tesisleri ile de hizmet veriyor.

Yarıyıl tatili öncesinde hazırlıkların tamamlandığı doğal güzellikleriyle ünlü, dört mevsim farklı güzelliğe bürünen Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yanı sıra termal tesisler de tatilin ilk gününde misafirlerini ağırlamaya başladı.

Son yıllarda, kaplıca turizminin de yoğun şekilde yapıldığı Bolu merkez ile Seben, Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki tesisler, yarıyıl tatilinde termal turizmi tercih eden tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Doluluk oranları yüzde 90 olan bölgede bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı tesislere gelen tatilciler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının ardından odalarına çıkarak tatillerinin keyfini sürüyor.

Tesislerde yüzme havuzları ile hamam ve sauna gibi yerler kapalı kalırken odalarda bulunan özel havuzlar ile diğer termal imkanlarla hizmet sunuluyor.

- Abant Tabiat Parkı'nı tercih edenler kar topu oynadı, şambrelle kaydı

Yarıyıl tatili için Abant Tabiat Parkı'nı tercih edenler tatilin ilk gününü kar topu oynayıp şambrelle kayarak geçirdi.

Salgın tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günübirlik tatilcilerin giremediği tabiat parkı, sadece bölgede bulunan otellerde konaklayan vatandaşları ağırlıyor.

Otellerde konaklayan vatandaşların bazıları, otellerin yakınlarındaki alanlarda yürüyüş yaparken bazıları ise kar kalınlığının yer yer 30 santimetre olduğu tabiat parkında kar topu oynadı.

Bazı tatilciler ise otellerin yakınlarında oluşturulan kayak alanlarında şambrelle kaydı.

Jandarma ekipleri tarafından emniyet şeritleriyle kapatılan göl çevresine vatandaşların girmesine izin verilmiyor.

Ali ve Zuhal Deymenci çifti, salgın döneminde evlerde sıkıldıklarını belirterek yarıyıl tatilinde çocuklarıyla Abant'a geldiklerini söyledi.

Güzel manzaradan etkilendiklerini dile getiren çift, kar topu oynadıklarını ve kardan adam yaptıklarını anlattı.

Bölgede bulunan otelin yöneticisi Hikmet Yeşilkaya da otellerin salgın tedbirlerine uygun hizmet verdiğini vurgulayarak, "Yarıyıl tatilinde konuklarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Bahçemizde konuklar karla oynayıp eğleniyor. Abant'taki eviniz muhteşem, herkesi bekleriz." şeklinde konuştu.

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