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Bolu'da 12 yıldır aranan firari hükümlü kümeste yakalandı

02.10.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 12 yıldır aranan firari hükümlü kümeste yakalandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl önce hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü saklandığı tavuk kümesinde yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile ortak çalışma sonucu, şüpheli Selahattin U'nun Dolayüz köyünde olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, şüpheli saklandığı tavuk kümesinde yakalandı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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