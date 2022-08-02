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Bolu'da 28 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

02.08.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçilerin yemeğinden ve içtikleri sudan örnek alındı

Bolu'da 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kent merkezinde bir fabrikada çalışan 28 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune aldı.

Hastaneye başvuran 28 işçiden 26'sının tedavisi tamamlanırken, 2'sinin tedavisi devam ediyor.

Tedavisi süren 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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