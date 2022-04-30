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Bolu'da 3 ev yandı

30.04.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 3 ev yandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile ahır, samanlık ve ardiye yandı.

Sürmeli köyü Merkez Mahallesi'nde 2 katlı betonarme evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki ardiye, ahır, samanlık ve 2 eve sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 3 ev, samanlık, ahır ve ardiye kullanılamaz hale geldi.

Yangında 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

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