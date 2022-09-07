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Bolu'da 43 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu

07.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 43 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu

Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 43 fabrika işçisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kentte faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 43 işçi, gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Zehirlendikleri değerlendirilen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, fabrikadaki yemek ve içme suyundan numune alındı.

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Fabrika işçisi Bolu tedavi hastane

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