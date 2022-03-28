YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

28.03.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da ahşap butik otelde fındık sobasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abant kara yolu Ömerler köyü mevkisinde, İsmail Y'ye ait 3 katlı ahşap butik otelde, müşteri olmadığı sırada kazan dairesindeki fındık sobasından yangın çıktı.

Alevleri fark eden otel çalışanları, hızla dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede diğer bölümlere sıçrayan yangını söndürdü.

Yangında, ahşap otelde büyük hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef olduBolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu
Rize'de kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla torunu ve arkadaşı tutuklandıRize'de kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla torunu ve arkadaşı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Bolu Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:34
Akşam
19:20
Yatsı
20:41
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.