Bolu'da ahşap butik otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Bolu'da ahşap butik otelde fındık sobasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abant kara yolu Ömerler köyü mevkisinde, İsmail Y'ye ait 3 katlı ahşap butik otelde, müşteri olmadığı sırada kazan dairesindeki fındık sobasından yangın çıktı.

Alevleri fark eden otel çalışanları, hızla dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede diğer bölümlere sıçrayan yangını söndürdü.

Yangında, ahşap otelde büyük hasar oluştu.



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