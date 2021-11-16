Bolu'da ahşap evde başlayan yangına müdahale ediliyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ahşap evde başlayan ve bitişikteki eklentiler ile kümese sıçrayan yangının kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor.

Göllüören köyünde Mustafa Korkmaz'a ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğindeki samanlığa, odunluğa, taş fırının olduğu kulübeye, 5 bin tavuk kapasiteli kümese ve Seyfullah Yıldırım'a ait eve sıçradı.

Olay yerine Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesinden çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

