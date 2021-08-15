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Bolu'da arızalı su motorunu tamir etmek isterken kuyuya düşen teknisyen öldü

15.08.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da arızalı su motorunu tamir etmek isterken kuyuya düşen teknisyen öldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde arızalanan su motorunu tamir etmeye çalıştığı sırada kuyuya düşen teknisyen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cankurtaran mevkisindeki bir dinlenme tesisinde yaklaşık 6 metre derinliğindeki doğal gaz kuyusunun içinde bulunan motoru onarmak isteyen Mazhar Palta (60), dengesini yitirerek kuyuya düştü.

Olayı gören Palta'nın mesai arkadaşları, 112 Acil Servis ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Kuyunun içine halat ve gaz maskesi ile giren ekipler, Palta'yı çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen teknisyenin cansız bedeni, Gerede Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Öte yandan, olay yerine gelen AFAD ekiplerinin yaptığı ölçümde, patlayıcı gaz olduğu belirlenen alanın, ekiplerin çalışması boyunca gerekli güvenlik önlemleri alınarak boşaltıldığı öğrenildi.

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