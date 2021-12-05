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Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

05.12.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Yeniceşeyhler köyündeki bir evde birlikte alkol alan F.G. (20) ile G.U. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G, bıçakla G.U'yu sol omuz boşluğundan ağır yaraladı.

Sağlık ekiplerince Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan G.U, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan F.G ise jandarma ekiplerince Bolu merkezdeki Sağlık Mahallesi'nde gözaltına alındı.

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