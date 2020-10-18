YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Bolu'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

BOLU HABERLERİ  | 18.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Olayla ilgili cinayet şüphelisi ve akrabası olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı

Bolu'da bıçaklı kavgada göğsünden ve karnından yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat T. (34), birlikte alkol aldığı iddia edilen arkadaşı Akın Y'yi (30) otomobiliyle Alpagut Mahallesi'ndeki evine bıraktı.

Bu sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın Y, yanındaki bıçakla Murat T'yi göğsünden ve karnından bıçakladı.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi Akın Y. ve akrabası olduğu belirlenen G.E, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Bolu Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:44
İkindi
15:45
Akşam
18:16
Yatsı
19:35

Bolu Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Gölyüzü Murat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Eşini öldürüp başında bekledi
Eşini öldürüp başında bekledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.