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Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

BOLU HABERLERİ  | 14.07.2020 09:16 | Son Güncelleme

Yangında 13 yaşındaki çocuk, vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle babası tarafından kurtarıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir evde çıkan yangında iki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpagut köyü Hayallar Mahallesi’nde Cemal Bekil'in yaşadığı iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa bir sürede evi saran yangın, bitişikteki ahıra da sıçradı.

Durumu fark eden köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Bu sırada bazı aile bireyleriyle dışarı çıkan Cemal Bekil, evdeki üç çocuğundan 13 yaşındaki Nurettin Bekil'i vatandaşların da yardımıyla traktör kepçesiyle kurtardı.

Evde kalan 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğu kurtarmak için mücadele eden baba ve köy sakinleri, alevlerin yükselmesi nedeniyle çocuklara ulaşamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

- Çocukların cansız bedenleri birbirlerine sarılmış vaziyette bulundu

Ev ve ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında, eve giren itfaiye ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen iki çocuğu birbirine sarılmış vaziyette buldu.

Sinir krizi geçiren aile bireylerini köy sakinleri sakinleştirmeye çalıştı.

Öte yandan yangını söndürmek isterken yaralanan köy imamı Mustafa Alemdar, itfaiye amiri İsmail Karakan ve Dolayüz köyünün muhtarı İsmail Yavuz'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından iki kardeşin cenazeleri, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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