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  4. Bolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdı

Bolu'da bir gencin deprem olurken üçüncü kattan atlama anı kameraya yansıdı

23.11.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolunda 2 kırık oluşan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bolu'da deprem olduğu esnada oturduğu apartmanın üçüncü katından atlayan genç yaralandı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem Bolu'da da hissedildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katında oturan Çağdaş Laçin (28), deprem esnasında panikleyerek oturduğu dairenin camından atladı.

Beton zemine düşen Laçin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bolu Köroğlu Devlet Hastanesine kaldırılan gencin kolunda 2 kırık olduğu belirlendi.

Genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çağdaş Laçin'in binadan düşme anı, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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