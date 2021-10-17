Bolu'da bir kişi silahla yaralandı

Bolu'da silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık Mahallesi Okur Sokağı'nda ikamet eden A.Y. evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Ayağından yaralanan A.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen C.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Zanlı ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.



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