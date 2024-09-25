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  4. Bolu'da biyokaçakçılara 446 bin 455 lira ceza

Bolu'da biyokaçakçılara 446 bin 455 lira ceza

AA AA
25.09.2024 08:33
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Bolu'da yasa dışı avcılık ve biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında 25 yaban hayvanına el konuldu, kaçakçılara 446 bin 455 lira para cezası uygulandı.

Bolu'da biyokaçakçılara 446 bin 455 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bolu Şube Müdürlüğü ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı avcılık ve hayvan kaçakçılığını önleme çalışmalarının yürütüldüğü kaydedildi.

Yılın başından bu yana aralarında saka kuşu, Anadolu sincabı, kızıl şahin, yeşil papağan ve sultan papağı gibi türlerin bulunduğu toplam 25 hayvanın ele geçirildiği açıklamada, hayvan kaçakçılığı ve yasa dışı avcılık konularıyla ilişkili kişilere toplamda 446 bin 455 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

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