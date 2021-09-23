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Bolu'da çıkan yangında 8 bin civciv telef oldu

23.09.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da çıkan yangında 8 bin civciv telef oldu

Bolu'nun Göynük ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında 8 bin civciv telef oldu.

Örencik köyü Çaykol Mahallesi'nde Hayrettin Yerlikaya'ya ait tavuk kümesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden bir kişi, durumu kümes sahibine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Tamamen yanan ahşap kümesteki 8 bin civciv telef oldu.

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