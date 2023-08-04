YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da, çıkan yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi

Bolu'da, çıkan yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi

04.08.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da yangın çıkan 2 katlı yayla evi, kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da, çıkan yangında yayla evi kullanılamaz hale geldi

Merkeze bağlı Civril Mahallesi'nin Atyaylası mevkisinde bulunan yaylasında yaşayan Abdullah K'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaylanın ormanlık alanda olması nedeniyle bölgeye Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler de sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle 2 katlı yayla evi kullanılamaz hale geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldüNesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldü
Bir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladıBir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladı
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandıAdıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:05
Sabah
05:47
Öğle
13:05
İkindi
16:57
Akşam
20:13
Yatsı
21:48

Bolu Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cumartesi

Soysal eczanesi
Merkez
Göynük eczanesi
Goynuk
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Derman eczanesi
Gerede
Bolu eczanesi
Merkez
Ecem eczanesi
Mudurnu
Sevim eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

14 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizle suçlandı! Cezası ağır oldu

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.