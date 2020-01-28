Bolu'da cinayet sanığı 4 Pakistanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bolu'nun Mengen ilçesinde, Afganistan uyruklu orman işçisini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Pakistan uyruklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Bahtiyar Ali, Amir Safi, Shakkir Ulla ve Taj Muhammed ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, anlaşmazlık yaşadıkları orman işçisi Nesumullah Kerimoğulları'nı başına odun ve balta ile vurarak öldüren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanıklar Ali ile Ulla'nın yaşlarının 18'den küçük olduğu için cezalarında indirim yapılması yönünde görüş bildiren iddia makamı ayrıca, Ali'nin, maktulün cep telefonunu çaldığı için de "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Tercüman aracılığıyla savunmasını yapan sanık Safi, odun topladıkları esnada Nesumullah ile Bahtiyar arasında kavga çıktığını öne sürerek, "Ben bu esnada elimdeki sopayla Nesumullah'ın başına vurdum, dengesini kaybedince de Bahtiyar baltayla başına vurdu. Bu sırada Taj ile Shakkir bizden uzaktaydı. Yere düşünce uçuruma atarak üzerini odunlar ve çalı çırpı ile kapattık." dedi.