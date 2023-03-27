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Bolu'da depremzedelere yardım yapan 105 iş insanına teşekkür belgesi verildi

27.03.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde afetzedelere yardım yapanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Bolu'da depremzedelere yardım yapan 105 iş insanına teşekkür belgesi verildi

Afet bölgesine ayni ve nakdi yardım yapan iş insanlarına belge takdimi için bir otelde düzenlenen programda konuşan Vali Erkan Kılıç, yaraların sarılması noktasında devletin tüm kurumlarının elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti.

Vali Kılıç, Bolulu iş insanları ve Bolu halkı olarak büyük destek sağlandığını aktararak, "Sizler de bu afet zamanında büyük fedakarlıklarda bulundunuz. Birikimlerinizden çok önemli desteklerle bölgedeki insanlarımızın, kardeşlerimizin yaralarının sarılması anlamında çok büyük destekler verdiniz. Bolu gerçekten seferber oldu." dedi.

Bölgeye çok sayıda yardım tırlarının gönderildiğini anlatan Kılıç, "Bunlar tabii ki, hep sizlerin desteğiyle oldu. Biz bunları sadece koordine ettik. Hepinizden gerçekten Allah razı olsun. Halen de bu yardımlar devam ediyor." diye konuştu.

Vali Kılıç, bölgedeki yaraların sarılmasının hemen mümkün olmadığına değinerek, "Yıkım, afet çok büyük; oradaki ihtiyaçların tamamlanması için zamana ihtiyaç var. Çok kısa sürede daha önceki afetlerde olduğu gibi üstesinden geldik. İnşallah bundan sonra da hepsinin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar tarafından 105 iş insanına teşekkür belgesi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Bolu Valiliği Teşekkür belgesi

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