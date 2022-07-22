Bolu'da devrilen traktörün altında kalan anne ve oğlu yaralandı

Bolu'da devrilen traktörün altında kalarak yaralanan anne ve oğlu tedavi altına alındı.

Baltalı köyünden Bolu istikametine seyreden Yusuf A. (19) idaresindeki 14 DZ 983 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

Yusuf A. ile annesi Sabriye A. traktörün altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla traktörün altından çıkarılan anne ve oğlu, ambulansa taşındı.

Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



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