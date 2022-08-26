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Bolu'da EGEDES uygulaması yapılıyor

26.08.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt: - "Bolu'nun genel olarak trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, otobanda ve diğer devlet yollarında ekiplerimiz egzozla ilgili çalışmayı rutin olarak gerçekleştirecek"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, egzoz muayenesi yaptırmayan araçların trafik akışını aksatmadan otomatik olarak tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi kapsamında, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" konumunda olan Bolu'da uygulama gerçekleştiriliyor.

ASELSAN AŞ tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazlarının yerleştirildiği EGEDES aracı, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede kesimleri ile D-100 ve D-750 kara yolunun Bolu il sınırı içinde kalan kısımlarında dönüşümlü denetim yapıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirilen denetimlerde, egzoz muayenesini yaptırmayan araçlar gerek park gerekse seyir halindeyken plakalarından tespit ediliyor.

- "Gelişen teknolojiyle denetimler daha sağlıklı, hızlı ve hatasız yapılıyor"

Projeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oğuzhan Kurt, gelişen teknolojiyle gerçekleştirilen denetimlerin daha sağlıklı, hızlı ve hatasız şekilde yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her alanda gelişen ve büyüyen Türkiye'nin teknolojik anlamda da çok büyük atılımlar gösterdiğini anlatan Kurt, "Teknolojiden de faydalandığımız için verilerimiz daha sağlıklı, güvenli ve daha pratik çözümler getiriyor bize. Sistem, ASELSAN'ın geliştirdiği yazılım vasıtasıyla internet üzerinden sisteme tanımlanmış olan araç plakalarını sorguluyor. Araçla ilgili her türlü bilgiyi edinebiliyor. Bizimle ilgili olan kısımda da egzoz ölçümünü yaptırıp yaptırmadığı bilgisini cihazımız kayıt altına alıyor. Egzoz emisyon ölçümü yapılmamışsa bununla ilgili yasal müeyyide başlatılıyor." diye konuştu.

Kara yolları güvenliği açısından önem arz eden EGEDES'i il genelindeki tüm yollarda kullanabildiklerini dile getiren Kurt, "Bolu, bilindiği gibi otoban bağlantıları ile büyük şehirlerimize çok yakın bir lokasyonda. Bu anlamda trafik geçişi ve yoğunluğu çok fazla. Bolu'nun genel olarak trafiğinin yoğun olduğu yerlerde, otobanda ve diğer devlet yollarında ekiplerimiz egzozla ilgili çalışmayı rutin olarak gerçekleştirecek." dedi.

Kurt, amaçlarının vatandaşları bilgilendirmek ve egzoz muayenesini yaptırmaya teşvik etmek olduğunu kaydetti.

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Bolu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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