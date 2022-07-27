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Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaralamakla suçlanan zanlı tutuklandı

27.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaralamakla suçlanan zanlı tutuklandı

Bolu'da eşini darbederek bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Orhan A. (32) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 25 Temmuz'da gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde yaşayan eşi B.A'nın yanına gitti.

Evde çıkan tartışma sonucu eşini darbederek bıçakla yaralayan Orhan A. kaçtı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Orhan A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Bolu uzaklaştırma kararı

Bolu Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:38
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
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Yatsı
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