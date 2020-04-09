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Bolu'da evde kumar oynayan 13 kişiye para cezası

BOLU HABERLERİ  | 09.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

Bolu'da evde kumar oynayan 13 kişiye para cezası

Bolu'da, bir evde kumar oynadıkları gerekçesiyle 13 kişiye 3'er bin lira para cezası verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'nde bir evin kıraathane olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evin farklı odalarındaki masalarda sigara içilerek kumar oynandığını tespit eden ekipler, kumar malzemelerine el koydu.

Evdeki 12 kişi hakkında idari yaptırım uygulanırken, ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan saglamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca bu kişilere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3'er bin lira para cezası uygulandı.

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