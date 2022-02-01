Bolu'da evinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Bolu'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, evine operasyon düzenlenen Ramazan B. (24) gözaltına alındı.

Aramada, bir miktar esrar ve metamfetamin, kenevir yetiştirme ve uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli aparatlar, hassas terazi ile şeffaf poşetler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

