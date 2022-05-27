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Bolu'da fabrikanın deposunda 2 tilki yavrusu bulundu

27.05.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da fabrikanın deposunda 2 tilki yavrusu bulundu

Bolu'da, fabrikanın deposunda bulunan 2 tilki yavrusu, annelerinin olduğu değerlendirilen ormanlık alana bırakılacak.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kontraplak fabrikasının depo kısmında düzenleme yapan çalışanlar, 2 tilki yavrusuyla karşılaştı.

Fabrika yetkilileri, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tilki yavrularını yakalayarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Tilki yavruları, annelerinin olduğu değerlendirilen fabrikanın arkasındaki ormanlık alana bırakılacak.

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