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Bolu'da gazeteciler off-road gezisiyle adrenalin heyecanı yaşadı

01.11.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da gazeteciler off-road gezisiyle adrenalin heyecanı yaşadı

Bolu'da off-road araçlarıyla gezintiye çıkan gazeteciler, zorlu arazi koşullarından geçerek adrenalin deneyimi yaşadı.

Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü Derneğince (BOLOFF) kentte görev yapan ulusal ve yerel basın çalışanlarına yönelik off-road etkinliği düzenlendi.

Aşağısoku Mahallesi'ndeki dernek binasında toplanan üyeler ve gazeteciler, arazi araçlarına binerek Atyaylası bölgesine hareket etti.

Gazeteciler, yaklaşık 75 kilometrelik parkurda zorlu arazi koşullarından geçti.

Yaklaşık 5 saatlik etkinlikte molalar veren gazeteciler, sonbahar renklerinin hakim olduğu güzergahları fotoğrafladı.

Dernek Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine, kentte görev yapan gazetecilerle sonbaharın güzelliklerini gezdiklerini belirterek, gazetecilerin adrenalin dolu zaman geçirdiğini anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden sonra düzenlenen ilk gezi olduğunu aktaran Turan, geziye 25 arazi aracı ile yaklaşık 55 kişinin katıldığını söyledi.

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