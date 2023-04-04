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  4. Bolu'da gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Bolu'da gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

04.04.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için geldiği Bolu'da bindiği teknenin gölette alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Arkadaşı Uğur Çınar ile önceki gün gece saatlerinden balık tutmak için Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen ve teknenin alabora olması sonucu suda kaybolan Ferdi Uludağ'ın bulunması için dün ara verilen çalışmalara devam edildi.

Bolu AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma birimi, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları ile İstanbul ve Sakarya AFAD'a bağlı ekipler, su yüzeyinde ve dipte tarama gerçekleştiriyor.

OLAY

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için önceki gün Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen Uğur Çınar (33) ve arkadaşı Ferdi Uludağ'ın (44) bindiği tekne gece saatlerinde alabora olmuştu.

Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkarken, Uludağ suda kaybolmuş, olay yerine Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Bölgedeki incelemenin ardından yardım istenen Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma biriminin yanı sıra İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarına ara verilmişti.

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Bolu afad seben gölü

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