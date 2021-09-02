YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Bolu'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı

02.09.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Bolu'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediye itfaiye ekipleri duvarı kırarak ulaştı.

Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, kedinin yerini tespit etti. Duvarı balyozla kıran itfaiye ekipleri, hayvan ambulansı talebinde bulundu.

Bulunduğu yerden çıkarılan kedi, hayvan ambulansında veteriner hekimin muayenesinin ardından bölgeye salındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
Mide bulandıran olay! Gözünden çıktıMide bulandıran olay! Gözünden çıktı
Bolu'da otomobilinde 20 kilo 600 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandıBolu'da otomobilinde 20 kilo 600 gram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:16
Öğle
12:58
İkindi
16:36
Akşam
19:29
Yatsı
20:52

Bolu Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Çağla Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.