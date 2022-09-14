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Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor

14.09.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da içme suyundan etkilenen 5 kişinin tedavisi sürüyor

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 148 kişiden 5'inin tedavisi devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere başvuran 148 kişiden 143'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Hastanelerdeki tedavisi süren 5 kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

İçme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem 23 Temmuz'da vefat etmişti.

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Bolu tedavi bolu il sağlık müdürlüğü içme suyu

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