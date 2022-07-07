Bolu'da iki kargo aracında 1,2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde iki kargo aracında kaçak 1,2 ton tütün, 9 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 860 puro ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Dörtdivan ilçesinde iki kargo aracında arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 1 ton 200 kilogram tütün, 84 bin elektronik sigara likiti, 9 bin 600 doldurulmuş makaron ve 2 bin 860 puro ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

