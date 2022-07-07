YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da iki kargo aracında 1,2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Bolu'da iki kargo aracında 1,2 ton kaçak tütün ele geçirildi

07.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde iki kargo aracında kaçak 1,2 ton tütün, 9 bin 600 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 860 puro ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Dörtdivan ilçesinde iki kargo aracında arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen 1 ton 200 kilogram tütün, 84 bin elektronik sigara likiti, 9 bin 600 doldurulmuş makaron ve 2 bin 860 puro ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Hazırlık maçıFutbol: Hazırlık maçı
Kahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdıKahramanmaraş'ta kavgada atılan şişenin göze isabet etmesi kameraya yansıdı
GÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldüGÜNCELLEME 2 - Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü
Anahtar Kelimeler:
Bolu makaron

Bolu Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:26
Sabah
05:22
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:22
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor!

Her kadının mutlaka bilmesi gerekiyor!

Ampul ve patatesle sorunu anında çözün! Nasıl mı...?

Ampul ve patatesle sorunu anında çözün! Nasıl mı...?

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.