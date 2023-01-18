YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da "İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi" açıldı

Bolu'da "İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi" açıldı

18.01.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Teknokent) kurulan İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi'nin (İDEÇ) açılışı törenle yapıldı.

Bolu'da "İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi" açıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Beşkavaklar Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren Bolu Teknokent'te İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi kuruldu.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İlhan Sağsen liderliğinde kurulan merkezin açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him, iklim değişikliği ve enerji konularının çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınmasının, sorunun çözümüne daha büyük katkı sağlayacağını söyledi.

İklim değişikliğinin artık çok net şekilde hissedilmeye başlandığına dikkati çeken Him, "Geçen yıl bu zamanlarda Bolu'da neredeyse 1 metreye yakın kar varken bu sene bunu görmüyoruz. Gelecek yıllarda da başımıza neler gelecek onu bilmiyoruz. Tahmin edemediğimiz meteorolojik olaylar oluyor." diye konuştu.

Him, dünya ülkeleri ile Türkiye'nin iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında çok yoğun çalışma yaptığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Küresel ısınmayı azaltmak için tüm ülkeler bir araya gelip değişik anlaşmalarla sözleşmelerle bir şekilde bunu önlemeye çalışıyorlar. Ülkemiz de bunun bir parçası. Dolayısıyla üniversitemizdeki öğretim üyelerimizin de bu konuya eğilmesi, Teknokent içinde merkez kurması bizleri de memnun ediyor."

İlhan Sağsen, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görev yaptığı 12-13 yıl iklim değişikliği ve enerji konularında çalıştığını dile getirdi.

Özelikle enerji ve iklim değişikliği konularında bir şeyler yapmak istediğine değinen Sağsen, "Temel arzumuz Bolu'dan başlayarak, ülke geneli ve uluslararası alanda Türkiye'nin iklim politikalarını destekleyecek yayınlar yapmak. Merkezimiz hem öğrencilere destek olmak hem de bu konuda toplumsal katkı ve faydayı sağlamak için kuruldu." ifadesini kullandı.

Sağsen, yapacakları çalışmalarla Türkiye'nin dış politikasına destek olmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle iklim değişikliği, enerji, Doğu Akdeniz ile deniz hukuku konusunda çalışmalar yapmak temel amacımız. Konu disiplinler arası bir konu. Tek bir boyutu yok. Ekonomiden çevreye, mühendislikten eğitime kadar çok yoğun bir yapısı var. Dolayısıyla biz bu konularda her türlü katkıyı sağlayabilecek projeleri, konferansları, staj programlarını yapacağız. Sonra da biraz daha ilerlediğimiz zaman öğrencilerimize iş imkanı sağlamak da amaçlarımızdan birisi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Dur" ihtarına uymayıp polisi peşine taktı, uyuşturucuyla yakalandı"Dur" ihtarına uymayıp polisi peşine taktı, uyuşturucuyla yakalandı
Ağrı'da kadınlar köy yaşam merkezleri sayesinde okuma yazma öğreniyorAğrı'da kadınlar köy yaşam merkezleri sayesinde okuma yazma öğreniyor
Hatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldıHatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 18 Ocak Çarşamba

İmsak
06:38
Sabah
08:08
Öğle
13:09
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:24
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.