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Bolu'da jandarmanın bulduğu içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine ulaştırıldı

09.07.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da jandarmanın bulduğu içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine ulaştırıldı

Bolu'da jandarmanın bulduğu içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine ulaştırıldı

Bolu'da jandarma ekiplerince görev sırasında bulunan içinde para ve ziynet eşyası olan çanta, sahibine teslim edildi.

D-100 kara yolundaki bir dinlenme tesisinde bayram tedbirleri kapsamında görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, el çantası buldu.

Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, R.T'ye ulaştı.

İçinde 1500 lira, 450 dolar ve 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta, daha sonra sahibine teslim edildi.

Çantasını alan R.T. ve ailesi, ekiplere teşekkür etti.

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