Bolu'da jandarmanın bulduğu içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine ulaştırıldı

Bolu'da jandarma ekiplerince görev sırasında bulunan içinde para ve ziynet eşyası olan çanta, sahibine teslim edildi.

D-100 kara yolundaki bir dinlenme tesisinde bayram tedbirleri kapsamında görev yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, el çantası buldu.

Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, R.T'ye ulaştı.

İçinde 1500 lira, 450 dolar ve 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta, daha sonra sahibine teslim edildi.

Çantasını alan R.T. ve ailesi, ekiplere teşekkür etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz