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Bolu'da kaçak sigara ve puro ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı

05.11.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kaçak sigara ve puro ele geçirilen operasyonda 3 kişi yakalandı

Bolu'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta arama yaptı.

Aramada, kaçak olduğu belirlenen 3 bin 370 puro, 2 bin 940 paket elektronik sigara kiti, 420 paket sigara ve 1150 gram puro tütünü bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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