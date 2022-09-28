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Bolu'da kanlı ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 2 kişi tedaviye alındı

28.09.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kanlı ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 2 kişi tedaviye alındı

Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünde, Yuva köyünde yaşanan benzer şikayetlerle hastaneye başvuran anne ve oğlu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kındıra köyünün yaylasında hayvancılık yapan bir kadın ve oğlu kanlı ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde hastaneye başvuran kadında Yuva köyünde yaşanan hemolitik üremik sendrom (HÜS) vakalarına benzerlikler görülürken oğlunda önemli bir bulguya rastlanmadı.

Anne tedbir amaçlı tedavisi yapılmak üzere Ankara'ya sevk edilirken, oğlunun tedavisine Bolu'da devam ediliyor.

Köyde uzun süredir yaylada yaşayan kadın ve oğlunun dışında kimsede benzer şikayetlerin olmadığı öğrenildi.

Ayrıca, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kındıra köyüne giderek su ve yemeklerden numune aldı.

Yuva köyünde temmuz ayında içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, 142'si tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin tedavisinin sürdüğü olayda, Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden HÜS tanısı konulmuştu.

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