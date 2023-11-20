YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti

Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti

20.11.2023 11:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da dün gün boyu devam eden kar yağışı etkisini kaybetti.

Bolu'da kar yağışı etkisini kaybetti

Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 15, Bolu Dağı'nda 30, Abant ve Gölcük Milli Parkları'nda ise 40 santimetreye ulaştı.

Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda yaşanan yoğunluk, karın etkisini yitirmesiyle normal seyrine döndü.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki trafik akışında sorun yaşanmazken, karayolları ekipleri yol kenarlarında biriken karların temizliyor.

Ekipler ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarmanın uyuşturucu ile mücadelesinde 2 şahıs tutuklandıJandarmanın uyuşturucu ile mücadelesinde 2 şahıs tutuklandı
İnönü Yaylası’nda zorlu 5 gün: imkansız noktalarda hayat kurtardılarİnönü Yaylası’nda zorlu 5 gün: imkansız noktalarda hayat kurtardılar
İzmit, karla mücadeleye hazırİzmit, karla mücadeleye hazır
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bolu bolu dağı ulaşım

Bolu Namaz Vakitleri 20 Kasım Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:39
Öğle
12:44
İkindi
15:16
Akşam
17:40
Yatsı
19:03

Bolu Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Pazartesi

Mudurnu eczanesi
Mudurnu
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Selen eczanesi
Merkez
Mengen eczanesi
Mengen
Sifa eczanesi
Gerede
Defne eczanesi
Merkez
Kaya eczanesi
Goynuk
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Dijital bebek telsizi her şeyi ele verdi! Yatağın altından çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.