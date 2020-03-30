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  4. Bolu'da karantinaya alındıkları yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Bolu'da karantinaya alındıkları yurttan sosyal medya paylaşımı yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

BOLU HABERLERİ  | 30.03.2020 21:22 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne küfür ve hakaret eden öğrencinin durumunu öğrenmek için gelen babasının da "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a geldikten sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar nedeniye haklarında soruşturma başlatılan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözlem altında tutuldukları yurtta 28 Mart'ta gözaltına alınan Mehmet Nuri M, Murat Y. ve M.K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan Murat Y. ile arkadaşı yayın yaparken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne küfür ve hakaret eden Mehmet Nuri M. savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, M.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerden Mehmet Nuri M'nin babası Mehmet Veysi M'ye oğlunun durumunu öğrenmek için geldiği Bolu'da şüphe üzerine kimlik kontrolü yapıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda "dolandırıcılık" suçundan 2 ayrı arama kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu tespit edilen Mehmet Veysi M. cezaevine teslim edildi.

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Bolu Karantina yurdu koronavirüs Kovid-19 Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret

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