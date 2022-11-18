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Bolu'da karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı

18.11.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Gerede ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Demirciler Mahallesi Filistin Caddesi'nde ikamet eden Tolga (44), Nevres Sevda (42), Almina (15) ve Alara Anadolulu (10) mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine yediklerinden zehirlendiklerini düşünerek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesine kaldırılan Anadolulu ailesinin yediklerinden değil, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Anadolulu ailesi, buradaki ilk tedavilerinin ardından önce Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonra da Ankara Asal Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezine sevk edildi.

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