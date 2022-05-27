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Bolu'da kayıp çoban ölü bulundu

27.05.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kayıp çoban ölü bulundu

Bolu'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan çobanın sulama göletinde cesedine ulaşıldı.

Dörtdivan ilçesine bağlı Çalköy'de kendisinden 25 Mayıs'tan beri haber alınamayan çoban Bilal Ak'ın (23) bulunması için çalışma başlatıldı.

Köy çevresinde yapılan aramaya, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve asayiş timleri de katıldı.

Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sulama göletinin kenarında kıyafetleri bulunan Ak'ın suya girme ihtimalini değerlendiren ekipler, dalgıçlardan yardım istedi.

Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi tarafından gölette yapılan aramada, Ak'ın cesedi bulundu.

Ak'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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