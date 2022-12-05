YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da kendiliğinden yetişen salep bitkisinin üretimi yaygınlaştırılacak

Bolu'da kendiliğinden yetişen salep bitkisinin üretimi yaygınlaştırılacak

05.12.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerede ilçesinde ekilen 20 bin salep soğanıyla, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu bitkinin korunması ve köylülere ek gelir sağlanması amaçlanıyor. - Orman Bölge Müdür Yardımcısı Özer: - "Bu bitki, Gerede'de doğal olarak var. Biz bu sahaları çoğaltmayı hedefliyoruz"

Bolu'nun Gerede ilçesinde, kendiliğinden yetişen salep bitkisinin üretiminin yaygınlaşması amacıyla Samsun'dan getirilen 20 bin salep soğanı toprakla buluşturuldu.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Samsun'dan getirilen 20 bin salep bitkisinin dikimi, 20 kadın çiftçi tarafından 4 günde tamamlandı.

Gerede'nin köylerinde kendiliğinden yetişen saleplerin bulunduğu alana dikilen yeni bitkilerle, üretiminin yaygınlaştırılması ve köylülere ek gelir sağlanması amaçlanıyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki salep bitkisinin korunması için çalışmalarını sürdüren Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alana yerleştirdikleri foto kapanlarla da bu bitkilerin kaçak toplanmasını engelliyor.

Salep dikiminin yapıldığı alanı ziyaret eden Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer ve Gerede Orman İşletme Müdürü Cem Bulut, kadın çiftçilere salep bitkisi hakkında bilgi verdi.

Özer, AA muhabirine, köy halkına salebin ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağını belirterek, ülke genelinde salep bitkisinin ekonomik değeri konusunda, çok fazla bilgi sahibi olunmadığını kaydetti.

Bölgede kendiliğinden yetişen salep bitkisini yöre halkına tanıtmayı, nasıl yetiştiği konusunda bilgi vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Özer, salep üretimiyle, köylerde yaşayan insanların ek gelir elde etmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

"SAMSUN'DAN GETİRDİĞİMİZ SALEPLERİN DİKİMLERİNİ YAPIYORUZ"

Özer, 1000 metrekarelik alana 20 bin adet salep bitkisinin dikildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Samsun'dan getirdiğimiz saleplerin, bu gördüğümüz sahaya dikimlerini yapıyoruz. Şu anki hedefimiz ilk etapta Gerede. Bu bitki Gerede'de doğal olarak var. Biz bu sahaları, çoğaltmayı hedefliyoruz. Devamını getirebilirsek, diğer bölgelerimizde de çalışma yapmayı hedefliyoruz. Salep bitkisinin ormandan, izin alınmadan toplanması yasak. Bunun şu anki cezası 131 bin lira. Büyük bir para cezası var."

Gerede Orman İşletme Müdürü Vasfi Cem Bulut ise projeden yörede çalışan köylü kadınların faydalanacağını belirtti.

Bulut, salep üretimi yapan üreticilere yönelik alternatiflerin artırılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Proje sayesinde, orkidelerin usulsüz bir şekilde toplanmasının da önüne geçeceklerini vurgulayan Bulut, "Nesli tehlike altında bulunan bu orkide türünün, popülasyonunu artırmayı hedefliyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu Dağı’nda sürücüler polisin uygulamasına takıldıBolu Dağı’nda sürücüler polisin uygulamasına takıldı
Kastamonu'da özel bireyler halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunduKastamonu'da özel bireyler halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sundu
Aydın’ın 4 ilçesinde hayvan içme suyu göleti yapılacakAydın’ın 4 ilçesinde hayvan içme suyu göleti yapılacak
Anahtar Kelimeler:
salep Samsun Gerede drone

Bolu Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:55
Öğle
12:49
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:59
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.