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Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 165 kişiye ceza kesildi

BOLU HABERLERİ  | 20.04.2020 18:50 | Son Güncelleme

Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 165 kişiye ceza kesildi

Bolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 165 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, süreç başladığından bu yana tedbirlere uymadığı tespit edilen 165 kişiye para cezası kesti.

Denetimlerin sürdüğü kentte, kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulanıyor.

Öte yandan Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Manav ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal ile Karamanlı Mahallesi'nde kurulan Halk Pazarı'nı denetledi.

Denetimlerde pazarcı esnafı ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.

Erdoğan ve Altındal, pazarcı esnafını ve vatandaşları koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Adnan Erdoğan Bolu koronavirüs manav

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