YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da köylerde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Bolu'da köylerde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

16.08.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da köylerde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Bolu'da 5 köyde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gerede ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının direklerden kesilerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırma ve takip sonucu şüpheliler M.B, F.Ç. ve E.Y, ilçeye bağlı Zeyneller köyünde kabloları kestikleri esnada suçüstü yakalandı.

Daha önce de Külef, Yağdaş, Yeniyapar ve Kürkçüler köylerinde kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen ev ve müştemilata operasyonBolu'da kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen ev ve müştemilata operasyon
Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendiMalmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi
Türkiye genelinde eş zamanlı "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapılacakTürkiye genelinde eş zamanlı "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Bolu Gerede JASAT

Bolu Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:03
İkindi
16:51
Akşam
19:59
Yatsı
21:28
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Sizi sıkan şeylerden kurtulmak için yeteneklerini kullan

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mucizevi faydaları var! Türkiye'nin en değerli meyvelerinden

Mucizevi faydaları var! Türkiye'nin en değerli meyvelerinden

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Şimdiye kadar duymadınız! Sarımsağın aşk hayatınıza olan etkisi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.