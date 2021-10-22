Bolu'da kuyuya düşen ineği itfaiye çıkardı

Bolu'da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çamyayla köyünde yaşayan Sedat Karaduman'ın ineği, Çamyayla Gölü'nün kenarında bulunan su kuyusuna düştü.

İneğini kendi imkanları ile düştüğü kuyudan çıkaramayan Karaduman, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyunun üzerinde bulunan beton kapağı balyozla kırıp genişlettikten sonra ineği itfaiye aracının arkasında bulunan vince bağladı.

İnek, yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından vinç yardımıyla düştüğü kuyudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.



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