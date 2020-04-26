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Bolu’da, odunluk yangını kısa sürede söndürüldü

BOLU HABERLERİ  | 26.04.2020 20:35 | Son Güncelleme

Bolu’da, bir evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın, Bolu’nun Yakabayat Köyü’nde meydana geldi.

Bolu’da, bir evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Bolu’nun Yakabayat Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Metyar’a ait evin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Odunluktan gelen dumanları fark eden Hüseyin Metyar ve ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, odunlukta maddi hasar meydana geldi.

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