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Bolu'da orman yangınları yasak ve tedbirler sayesinde geçen yıla oranla azaldı

09.09.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı: - "2020 yılında 58 orman yangını çıktı. Bu yıl içerisinde çıkan orman yangını sayımız 25'tir. Yanan alan miktarı olarak da geçen yıl 150 hektar civarında ormanımız yanmıştı. Bu seneki yanan alanımız 25 hektar. Ciddi düşüş oranımız var"

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Valiliğin aldığı yasak ve tedbirlerin ardından orman yangınlarında ciddi azalma olduğunu belirterek, "2020 yılında 58 orman yangını çıktı. Bu yıl içerisinde çıkan orman yangını sayımız 25'tir." dedi.

Bıyıklı, AA muhabirine, Akdeniz'deki yangınların ardından Bolu Valiliğince orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çeşitli yasaklar ve tedbirler alındığını anımsattı.

Alınan kararla orman yangınlarında ciddi azalma olduğunu, vatandaşların kararlara göstermiş oldukları duyarlılığın kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu dile getiren Bıyıklı, "2020 yılında 58 orman yangını çıktı. Bu yıl içerisinde çıkan orman yangını sayımız 25'tir. Yanan alan miktarı olarak da geçen yıl 150 hektar civarında ormanımız yanmıştı. Bu seneki yanan alanımız 25 hektar. Ciddi düşüş oranımız var." diye konuştu.

Bıyıklı, yangının riskli olduğu dönemlerde ormanlık alanı içerisine girilmemesinin çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "İnsanlarımız ister istemez ormanlarımızdan faydalanacaklar ama yangın açısından tehlikeli olduğu dönemlerde bu kurallara kalıcı olarak uymalarının, ormanlarımızın sürekliliği ve devamlılığı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Valilik tarafından alınan kararın 15 Eylül itibarıyla sona ereceğini bildiren Bıyıklı, "Kararla ilgili olarak meteoroloji verilerini takip ediyoruz. Şu ana kadar veriler olumlu gidiyor. Bu kararı Valiliğimiz değerlendirecektir. Bundan sonraki süreçte Bolu açısından ciddi risk görmüyoruz." ifadesini kullandı.

Bıyıklı, ormanlık alanlardaki denetimlerin jandarma ve emniyet desteğiyle sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz en küçük ihbarı bile değerlendirdi. Yoğun şekilde etkili denetimler yapıldı. Kuralları ihlal edenlerle ilgili idari maddelerden cezai işlem uygulandı, para cezaları verildi. Bolu ormanlarına genellikle bizim insanımızdan ziyade dışarıdan gelen insanlar olduğunu gördük. Ankara, İstanbul gibi diğer şehirlerden gelmiş. Vatandaşımız yaylalarda, orman kenarlarında kurallara uymazlık yaptılar. Bunlarla ilgili yasal işlemler yapıldı. Vatandaşlarımızın ihbarıyla bu mücadeleyi gerçekleştirdik."

Bıyıklı, anız yakmanın da yasak olduğunu, yakanlara idari işlem uygulandığını sözlerine ekledi.

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